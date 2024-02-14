В Литве этой ночью на одной из стоянок неизвестные открыли люк в польской фуре и оттуда высыпалось зерно.

Об этом сообщают украинские дальнобойщики.

Напомним, что ранее появилось видео, как польские фермеры срезают замки на украинских зерновозах, чтобы из них высыпалась пшеница.

После этого в Польше начали расследование по делу о высыпании фермерами зерна из украинских фур на границе. По данным следствия, было высыпано зерно из трех фур в Дорогуске. Материалы будет переданы в прокуратуру для юридической и уголовной экспертизы.

После этого инцидента министр сельского хозяйства и развития села Польши Чеслав Секерский, извинился за случай с рассыпанным украинским зерном польскими фермерами на границе. Он отметил, что это произошло в эмоциональном порыве в условиях сложной экономической ситуации.

Война в Украине идет уже 721-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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