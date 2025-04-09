Российский космонавт Алексей Зубрицкий, который вчера полетел в космос, в Украине осужден за государственную измену и дезертирство.

Об этом сообщает российский телеграм-канал Shot.

Издание пишет, что 32-летний уроженец Запорожской области Зубрицкий – в прошлом военный лётчик ВВС Украины. Летал на штурмовике и в 2013-м был направлен в авиационное звено 204-й Севастопольской бригады. После аннексии Крыма Россией Алексей перешел на службу в ВС РФ и с 2018 года стал кандидатом в космонавты.

8 апреля 2025 года Зубрицкий полетел в космос и состыковался с МКС. А перед этим, в марте, как заявляет Shot, украинский суд признал его предателем и дезертиром, осудил на 15 лет и велел конфисковать всё имущество, оставшееся на территории Украины.

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