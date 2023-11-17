Владимир Зеленский поручил облегчить выезд за границу людей немобилизационного возраста, но не всех.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

По информации ведомства, Зеленский сегодня провел встречу со студентами и преподавателями Мариупольского государственного университета, который в апреле 2022 возобновил работу на базе Киевского национального университета строительства и архитектуры в столице. У президента поинтересовались, можно ли облегчить выезд за границу с целью обучения и стажировки.

Глава государства в ответ сказал, что в вопросе выезда за границу необходимо избежать факторов, которые могут создать психологическое напряжение между военными на фронте и гражданскими.

"Отдельные программы, по которым люди немобилизационного возраста, ученые для развития или получения знаний, необходимых Украине... Я считаю, что Министерство (образования и науки - Ред.) должно проработать и дать вам возможность принести эти знания в Украину", - подчеркнул Зеленский.

Ранее мы писали, что решение о выезде всех руководителей центральных органов власти и их заместителей теперь контролирует премьер-министр Денис Шмыгаль.

Также власти заверяли, что ставшие на воинский учет с 1 октября женщины-медики смогут выезжать за границу.