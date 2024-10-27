Оппозиция раскритиковала идею "Вовиной тысячи" от президента Владимира Зеленского, которую начнут начислять украинцам с 1 декабря.

Народный депутат от "Евросолидарности" Ирина Геращенко заявила, что тысяча гривен от Зеленского, которую будут начислять украинцам с 1 декабря - это "откровенное издевательство" на фоне поднятия налогов, мизерных зарплат в бюджетной сфере и нехватки денег на армию.

"Всю социальную сферу удерживают наши партнёры, и это не продлится вечно… Мы просим гранты, кредиты и помощь по всему миру, и эти кредиты десятилетиями будут отдавать ещё наши дети и внуки. И в это время очередная Зе-тысяча? Really?" - пишет Геращенко.

Её однопартиец Владимир Арьев предположил, что "социология у власти настолько плохая, что надо прибегать к банальному подкупу граждан, особенно охочей до шары части населения".

"Шаг 1: забрать у людей тысячи гривен из зарплат повышением налогов, объясняя потребностями армии. Шаг 2: отдать тысячу с барского плеча (зачеркнуто) президентской милости. Шаг 3: рассказать в телемарафоне о том, как Зеленский заботится о народе", - пишет Арьев.

Он также ожидает скачек инфляции из-за дополнительной эмиссии денег на эти цели - по заявлению Арьева, власти могут допечатать до 30 миллиардов гривен. Он задаётся вопросом, почему эти деньги не направляются на нужды армии.

Нардеп от той же партии Алексей Гончаренко тоже критикует идею "тысячи".

"Как вам идея о том, чтобы тысячу раздавать? Особенно, когда военные доплаты не повышают, Гетманцев в истерике кричит, как надо собирать налоги со всех, потому что в бюджете не хватает денег. Выплаты матерям с детьми 860 грн. Выплаты ВПЛ 2000 грн. Пенсии скудны. Но по тысяче раздадим абсолютно всем. Что это за цирк?", - пишет Гончаренко.

Главный редактор "Цензора" Юрий Бутусов заявил, что власть "забирает деньги у солдат на фронте ради подкупа избирателей" и назвал идею Зеленского "преступлением против обороны государства".

"Если считать, что по тысяче получит 30 или 40 миллионов украинцев, то это нужно около 30-40 миллиардов гривен… За 40 миллиардов можно всю украинскую армию на полгода полностью обеспечить всеми типами дронов, все подразделения. Почему военные должны продолжать побираться на вооружение и защиту Украины в интернете, если в бюджете есть деньги?", - пишет Бутусов.

Напомним, Зеленский пообещал с 1 декабря по тысяче гривен каждому украинцу.

В Министерстве экономики объяснили украинцам, как получить тысячу гривен от Зеленского.