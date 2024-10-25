Владимир Зеленский отказал генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу в визите в Украину из-за того, что тот посетил саммит БРИКС в России.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник в Офисе президента.

Вчера в вечернем обращении Зеленский осудил генсека. Он заявил, что 24 октября в мире отмечают день ООН и именно в этот день Гутерриш встретился с Владимиром Путиным.

"Сегодня, в день Объединенных Наций, это важно, что мир не забывает о целях и принципах Устава ООН и цели создания этой организации. Хотя даже некоторые ее функционеры предпочитают искушения в Казани, а не содержание Устава ООН, все же наш мир построен таким образом, что права наций и нормы международного права имеют и будут иметь значение", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, МИД Украины выражал возмущение по поводу поездки генсека ООН в РФ и напомнил, что на "саммит мира" в Швейцарию Гутерриш не приехал. В ООН ответили, что для Гуттериша важно участие в саммите, поскольку страны объединения представляют половину населения мира.

Вчера в Казани генеральный секретарь призвал к миру в Украине и реформе Совбеза ООН.