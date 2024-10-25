Западные издания анализируют итоги XVI саммита БРИКС, который с 22 по 24 октября проходил в Казани. Статьи на эту тему вышли у ведущих изданий.

Так, агентство Reuters пишет, что "БРИКС набирает обороты, поскольку общие претензии к Западу подпитывают альянс".

"Улыбающийся Владимир Путин в Казани приветствовал лидеров стран, которые вместе составляют почти половину населения мира. Клуб стран БРИКС, возможно, далек от того, чтобы соперничать с МВФ или бросить вызов доминированию доллара США. Но первый саммит в обновленном составе продемонстрировал явные признаки его растущего веса", - считает издание.

Reuters отмечает, что в итоговом коммюнике "было много слов и мало деталей о создании новых платежных и торговых механизмов, которые могли бы обойти доминирующие западные структуры. Однако саммит одержал ряд дипломатических побед: присутствие генсека ООН Антониу Гутерриша и Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Турции, страны НАТО, которая выразила заинтересованность в присоединении к группе БРИКС. Индия и Китай выбрали саммит, чтобы рассказать о новых усилиях по развитию отношений. Для Путина тот факт, что так много лидеров приехали в Россию на переговоры, был полезен для противодействия нарративу, что его страна находится в изоляции".

Как считает Reuters, Казань, возможно, "не займет такого же места в истории, как Бреттон-Вудс, городок в Нью-Гэмпшире, где 80 лет назад победители во Второй мировой войне разработали валютный порядок, который стал доминировать в мировой экономике и закрепил господство доллара".

"Однако переговоры, состоявшиеся на этой неделе, подчеркнули недовольство системой, которая, по мнению экспертов, не приносит пользы большей части мира. За последнее десятилетие произошел обвал капитальных трансфертов в развивающиеся экономики, а развивающиеся страны недостаточно представлены в процессе принятия решений МВФ", - пишет агентство.

При этом многие комментаторы отмечают, что по мере роста группы дисбаланс в размерах и влиянии между странами-членами, а также иногда противоборство национальных программ будут затруднять достижение консенсуса по совместным инициативам.

"Но хотя большинство наблюдателей сомневаются, что пакт БРИКС о запуске собственной платежной системы в ближайшее время бросит вызов господству доллара, подобные инициативы привлекают страны, которые опасаются, что их собственная политика однажды может навлечь на них санкции Запада. "Создавая альтернативную структуру, вы как бы геополитически подстраховываете себя от будущих трений с Западом", — говорит старший аналитик глобальной компании по анализу рисков Verisk Maplecroft Хэмиш Киннир", - сказано в материале Reuters.

Другое агентство, Bloomberg, отдельно анализирует вероятность того, что в рамках БРИКС будет создана система международных расчетов, альтернативная западной. Издание отмечает, что подобную инициативу выдвигает РФ.

Москва представила предложения по созданию единой депозитарно-клиринговой системы для стран БРИКС, пытаясь убедить государства-члены углубить финансовое сотрудничество без участия Запада. В рамках презентации на саммите в Казани Россия выступила за объединение депозитариев стран-участниц под зонтиком BRICS Clear, сообщил источник, знакомый с документом. Цель этого - обеспечить бесперебойное проведение трансграничных операций с ценными бумагами в качестве альтернативы системам Euroclear и Clearstream, сказал собеседник.

Издание дает неоднозначные оценки вероятности осуществления этой идеи.

С одной стороны, оно пишет со ссылкой на экс-чиновника Центробанка России Олега Вьюгина об отсутствии "признаков того, что большинство стран БРИКС, помимо попавших под санкции России и Ирана, заинтересованы в присоединении к общему депозитарию".

"Большинство стран БРИКС имеют большие экономические связи с западным миром. Они не захотят от него отделяться", - говорит Вьюгин.

С другой стороны, издание приводит мнение знакомого с процессом источника, согласно которому "платежная система является возможной и может увеличить объем торговли между членами БРИКС на 5-7%".

Официальные представители Центробанков стран БРИКС планируют обсудить единую платежную систему в декабре.

Проработка создания этой системы, как мы уже писали, упомянута и в итоговой декларации саммита.