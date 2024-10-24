В Казани проходит саммит БРИКС. Фото: YouTube

На саммите БРИКС в Казани утвердили статус стран-партнеров для 13 государств.

Об этом сообщают российские издания.

В список вошли:

  • Турция;
  • Казахстан;
  • Узбекистан;
  • Алжир;
  • Беларусь;
  • Боливия;
  • Куба;
  • Индонезия;
  • Малайзия;
  • Нигерия;
  • Таиланд;
  • Уганда;
  • Вьетнам.

Как известно, в объединение, созданное в 2006 году, входят 10 государств: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Эфиопия.

Ранее сообщалось, что после почти двукратного увеличения числа участников присоединения к БРИКС ожидают ещё 25 государств

Напомним, по данным прессы, полноценное вступление Турции блокирует Индия. Это происходит из-за хороших отношений Анкары с Пакистаном, враждебным Нью-Дели. Эксперты отмечают, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган разочарован в ЕС, поэтому хочет сближения с альянсом Владимира Путина и Си Цзиньпина для укрепления "стратегической автономии" Турции.

Мы разбирались в отдельном материале, как саммит БРИКС может повлиять на мировые процессы и войну в Украине.

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