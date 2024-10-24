На саммите в Казани статус партнеров БРИКС получили 13 государств. Полный список
На саммите БРИКС в Казани утвердили статус стран-партнеров для 13 государств.
Об этом сообщают российские издания.
В список вошли:
- Турция;
- Казахстан;
- Узбекистан;
- Алжир;
- Беларусь;
- Боливия;
- Куба;
- Индонезия;
- Малайзия;
- Нигерия;
- Таиланд;
- Уганда;
- Вьетнам.
Как известно, в объединение, созданное в 2006 году, входят 10 государств: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Эфиопия.
Ранее сообщалось, что после почти двукратного увеличения числа участников присоединения к БРИКС ожидают ещё 25 государств.
Напомним, по данным прессы, полноценное вступление Турции блокирует Индия. Это происходит из-за хороших отношений Анкары с Пакистаном, враждебным Нью-Дели. Эксперты отмечают, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган разочарован в ЕС, поэтому хочет сближения с альянсом Владимира Путина и Си Цзиньпина для укрепления "стратегической автономии" Турции.
Мы разбирались в отдельном материале, как саммит БРИКС может повлиять на мировые процессы и войну в Украине.
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