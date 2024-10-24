Вступление Турции в БРИКС блокирует Индия из-за хороших отношений Анкары с Пакистаном, враждебным Нью-Дели.

Такую оценку немецкому изданию Bild озвучил бывший дипломат и эксперт по турецкой внешней политике "Фонда Карнеги за международный мир" Синан Ульген.

По его мнению, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган разочарован в ЕС, поэтому хочет сближения с альянсом Владимира Путина и Си Цзиньпина для укрепления "стратегической автономии" Турции и чтобы показать, что он "может одновременно сидеть за столами НАТО и БРИКС", поскольку считает себя "посредником" на международной арене.

Но пока что ему придётся похоронить идею вступления в БРИКС из-за хороших отношений с недружественным Индии Пакистаном.

Напомним, вчера Эрдоган посетил саммит БРИКС в Казани. Однако вскоре он принял решение прервать визит в Россию из-за масштабного теракта в жертвами в Анкаре.

Как мы писали, в начале сентября Турция подала заявку на вступление в БРИКС, поскольку стремится укрепить свое глобальное влияние и наладить новые связи за пределами своих традиционных западных союзников.