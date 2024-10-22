Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш принял приглашение от Владимира Путина на саммит БРИКС в России.

Министерство иностранных дел Украины осудило генсека, напомнив, что приглашение на саммит мира в Швейцарии он отклонил.

"Генеральный секретарь ООН отклонил приглашение Украины на первый Глобальный саммит мира в Швейцарии. Однако он принял приглашение в Казань от военного преступника Путина. Это неправильный выбор, который не способствует делу мира. Он только вредит репутации ООН", - говорится в сообщении министерства в Х.

Саммит в Казани стартует сегодня. Уже приехал премьер Индии Нарендра Моди, также ожидается лидер Китая Си Цзиньпин.

Напомним, 8 октября Куба подала заявку на вступление в содружество БРИКС. Представитель МИД Кубы Карлос Перейра сказал, что БРИКС - "ключевой игрок в глобальной геополитике и надежда для стран Юга".

Незадолго до этого, в сентябре, заявку на вступление в БРИКС подала Турция.

Также Сербия рассматривает возможность присоединения к БРИКС в качестве альтернативы вступлению в Европейский Союз.