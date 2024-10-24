Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, находясь в Казани на саммите БРИКС, призвал к миру в Украине в соответствии с международным правом и реформе Совета Безопасности ООН.



"Нам нужен мир в Украине, справедливый мир в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генеральной Ассамблеи", — сказал он.

Гутерриш добавил, что все текущие конфликты в мире, включая в Украине и Израиле, необходимо решать, "сохраняя приверженность ценностям устава ООН, принципам верховенства права, территориальной целостности и политической независимости всех государств".

Для этого, по мнению генсека, нужна, в частности, реформа Совбеза ООН, чтобы он "отражал современный мир". Гутерриш заявил, что считает неправильным, что развивающиеся страны не имеют "представительства и голоса за столами принятия глобальных решений", поэтому нужно "укрепить и обновить механизм мира".

Напомним, Украина осудила генсека ООН за визит в РФ. В ООН ответили, что для Гуттериша важно участие в саммите, поскольку страны объединения представляют половину населения мира.

Ранее реформировать ООН призывали многие политики, включая Эмманюэля Макрона и Владимира Зеленского. А министр иностранных дел Турции заявил, что это нужно сделать из-за неспособности организации решать серьезные конфликты.