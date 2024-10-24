В Офисе президента отрицают, что многие страны НАТО выступают против приглашения Украины, о чём накануне написало американское издание Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, основные противники приглашения Украины — это Германия и США. Но его также не поддерживают Венгрия, Словакия, Бельгия, Словения и Испания.

Спикер Банковой Сергей Никифоров утверждает, что противников приглашения Украина пытается переубедить.

По его словам, слухи об отсутствии поощрений усилий Киева выгодны тем, кто хочет создать ложное впечатление, будто вступление Украины не имеет широкой поддержки среди членов Альянса. На самом деле идею приглашения Украины поддерживает абсолютное большинство стран-членов, а в остальном ведётся активная работа по адвокации, заявил Никифоров.

"Приглашение - это первый пункт плана победы президента Украины и надежный путь к справедливому и длительному миру. Владимир Зеленский презентовал план международным партнерам, украинскому парламенту и сообществу, представителям СМИ и гражданского общества, и консолидирует их усилия, чтобы приблизить приглашение Украины к НАТО", - добавил спикер Банковой.

Напомним, журналисты Politico вчера назвали семь стран, которые против вступления Украины в НАТО.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что вместо возвращения ядерного оружия Украина хочет вступить в НАТО, также это является одним из ключевых пунктов его "плана победы".

К слову, как пишут СМИ, в Вашингтоне считают, что "план победы" Зеленского обречён на провал. Вашингтону не понравилось, что план предполагает эскалацию конфликта с целью принудить РФ к переговорам на более выгодных для Украины условиях.