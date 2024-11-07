Избранный президент США Дональд Трамп планирует поговорить с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом победитель президентских выборов в США сказал в телефонном интервью NBC.

"Он добавил, что пока не разговаривал с президентом России Владимиром Путиным, но "думаю, мы поговорим", – сообщает телеканал.

Также Трамп подтвердил телефонный разговор с Владимиром Зеленским, но отказался привести подробности.

Между тем Путин сегодня заявил, что поздравил Трампа с победой на выборах президента США.

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