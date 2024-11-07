Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США.

Об этом глава Кремля сообщил на Валдайском форуме.

Путин также сказал, что на него "произвело впечатление поведение Трампа во время покушения, он мужественный человек".

По словам Путина, он не знает, как именно будет действовать Трамп на посту президента. Но президент РФ считает, что заявления республиканца о необходимости наладить отношения с РФ и завершить войну в Украине "заслуживают внимания как минимум".

Он также добавил, что готов к контактам с Трампом и не считает зазорным самому позвонить новому главе Белого дома.

Вчера в Кремле заявили, что Путин не планировал поздравлять Трампа с победой на выборах президента США, но остается "открыт к диалогу".

Сегодня в Москве допустили переговоры двух политиков ещё до инаугурации нового президента США.