В Тбилиси продолжаются массовые протесты по результатам парламентских выборов, где победила партия "Грузинская мечта".

Кадры столкновения с силовиками публикуют местные телеграм-каналы.

У здания парламента вновь собралась толпа. Протестующие начали строить баррикады из мусорных баков и разводить костры.

Местные журналисты провели акцию солидарности. Они подошли к полицейскому кордону и показали полицейским фотографии своих коллег, пострадавших в ходе вчерашней акции протеста.

Вскоре спецназ МВД Грузии применил водомёты и слезоточивый газ против протестующих. В ответ полетели фейерверки и камни.

Сторонники оппозиции попытались силой открыть ворота, ведущие на территорию здания парламента Грузии – против активистов был применён водомёт со стороны двора.

После этого силовики начали задерживать участников протеста. МВД Грузии заявляет, что митинг в столице вышел за рамки закона. Демонстранты портят инфраструктуру, говорится в заявлении.

Местные издания также сообщают о журналистах, пострадавших в результате жестких задержаний. Так, полицейские разбили лицо журналисту издания Paper Kartuli. Журналистка местного канала TV Pirveli Мариам Гаприндашвили получила травму головы.

В свою очередь, протестующие продолжают строить баррикады и бьют окна в офисе правящей партии "Грузинская мечта".

Напомним, что минувшей ночью грузинских протестующих разогнали силой. Киев осудил такие действия Тбилиси.

Как мы сообщали, в Грузии поднялась новая волна протестов после отказа властей от евроинтеграции.