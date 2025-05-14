Соцсеть TikTok ограничила поисковые запросы, связанные со скандальным видео, на котором президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц в поезде на пути из Киева убирают со стола странные предметы.

Об этом сообщает Bloomberg.

"TikTok заявил, что принял меры против ряда видеороликов и ограничил поиск, связанный с событием. YouTube и X не ответили на запросы о комментариях", – пишет агентство.

Напомним, на видео при появлении журналистов Макрон убирает в карман поблескивающий предмет, похожий на пакетик с белым порошком, а Мерц - предмет, похожий на мерную ложечку для кокаина. После распространения этих кадров в МИД РФ фактически обвинил европейских политиков в употреблении наркотиков.

После этого Елисейский дворец заявил, что президент Франции убрал со стола простую бумажную салфетку, а предположения о наркотиках назвал "фейковыми новостями", распространяемыми "врагами Франции".