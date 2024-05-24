В Киеве накрыли наркоторговцев, которые развозили кокаин в комендантский час, выдавая себя за военных.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Как установило следствие, днем покупатели могли самостоятельно забрать кокаин у преступников, а ночью действовала услуга доставки. Для развозки запрещенного товара курьеры надевали военную форму, а на лобовое стекло автомобиля закрепляли черный спецномер. На блокпостах они представлялись военными-резервистами, показывая фальшивую справку.

Схема действовала с февраля по май 2024 года. За грамм кокаина дельцы брали 300 долларов. Также наркоторговцы продавали каннабис.

Ранее мы рассказывали, что в Киеве задержали наркоторговца с партией кокаина на 100 тысяч долларов. Дилером оказался ранее судимый житель города Мукачево Закарпатской области.

А перед этим в Тернопольской области приговоренному к девяти годам заключения за продажу наркотиков 18-летнему парню смягчили приговор после того, как он решил перечислить 100 тысяч гривен на помощь ВСУ.

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