В чешском городе Клецаны под Прагой кладовщики дистрибьютерского центра продуктовой сети Albert обнаружили в завезенных из Эквадора ящиках с бананами брикеты кокаина общим весом 646 кг.

Об этом сообщает телеканал Nova со ссылкой на официального представителя полиции Луцию Шмолдасову. Информацию позднее подтвердило информагентство ČTK.

Утверждается, что партия бананов поступила в Чехию из Эквадора транзитом через Амстердам. Если бы найденный объем наркотика был продан на черном рынке, то преступники выручили бы около 2 млрд крон (почти 91 млн долларов). Сегодня конечному потребителю один грамм кокаина обходится в среднем в 3 000 крон (около 136 долларов), говорится в материале.

"Сотрудники супермаркета "Альберт" обнаружили подозрительные брикеты при разгрузке паллет с биобананами. Они сразу позвонили в полицию. Подозрительный порошок был расфасован в брикеты по одному килограмму. Проверка случайно выбранного образца показала, что речь идет о кокаине", - рассказала Шмолдасова.

Полицейские проверили и другие склады Albert по всей Чехии, но наркотиков больше не нашли. Сообщается, что данная партия кокаина является одной из крупнейших партий наркотиков, перехваченных в Чехии.

Напомним, недавно ГБР накрыло канал ввоза в Украину кокаина из Эквадора, который организовал бывший правоохранитель.

А в прошлом году в Одессе пограничники обнаружили четыре килограмма кокаина из Латинской Америки, перемешанного со шлаком.