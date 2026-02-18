Полиция открыла уголовное производство в связи с дракой нападающего ковалевского футбольного клуба "Колос" Даниила Колесника с сотрудником ТЦК и СП.

Об этом сообщается в Фейсбуке полиции Киевской области.

Судя по публикации, правоохранители узнали об инциденте из соцсетей.

"Полиция Киевской области устанавливает обстоятельства происшествия с участием военнослужащего в Бучанском районе. В ходе мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили видео в одном из телеграм-каналов, на котором зафиксировано, что в Святопетровском мужчина ударил в лицо военнослужащего ТЦК. По данному факту следователями Бучанского районного управления полиции возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 350 Уголовного кодекса. Досудебное расследование продолжается", - сказано в посте.

Упомянутая статья касается угрозы убийством, причинения тяжких телесных повреждений или уничтожения имущества общеопасным способом в отношении должностного лица или гражданина, выполняющего общественный долг. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Вскоре после появления публикации полиция сообщила, что уже задержала футболиста.

Напомним, вчера появилось видео, на котором 24-летний игрок "Колоса" бьёт сотрудника территориального центра комплектования. После резонанса в сацсетях Колесника уволили из команды.

Однако его поддержали бывшие футболисты киевского "Динамо", сообщив, что Колесник вступился за отца троих детей, которого военкомы насильно и незаконно бусифицировали.