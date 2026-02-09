Суд избрал меры пресечения двум из трех военкомов, подозреваемых в избиении до смерти 55-летнего жителя Днепра.

Об этом сообщает "Суспильне".

Заявляется, что одного из подозреваемых суд отправил в СИЗО без права внесения залога. По второму фигуранту - объявлен перерыв до 10 февраля. Третьему подозреваемому избрана мера пресечения в виде 60 суток содержания под стражей без определения размера залога.

Напомним, сообщение о смерти 55-летнего мужчины в Днепре поступило 7 февраля после полуночи. По предварительным выводам экспертизы, местный житель умер в результате травмы головы. В ходе следственных мероприятий правоохранители изъяли автомобиль со следами крови погибшего.

По данным следствия, смертельные телесные повреждения мужчине нанесли трое служащих ТЦК, которых задержали.

Родственники погибшего мужчины сообщили прессе, что он встретил военкомов во время прогулки с собакой. Что именно произошло дальше, родственники не знают – сам конфликт не попал на придомовые камеры. Домой мужчина уже не вернулся.

Ранее мы писали, что в ТЦК Яворова Львовской области мужчина скончался вскоре после мобилизации. В военкомате заявили, что он перепил.