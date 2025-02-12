Сегодня исполняется ровно 10 лет с момента подписания вторых Минских соглашений об урегулировании конфликта на Донбассе.



Они включали в себя два условия. Первое: прекращение огня и разведение войск. В полной мере этот пункт никогда не выполнялся, однако интенсивность боевых действий на Донбассе с февраля 2015 года резко снизилась и полномасштабной войны там не было вплоть до февраля 2022 года. Второе: политическая часть, которая подразумевала реинтеграцию в Украину неподконтрольных на тот момент районов Донбасса с представлением им широкой автономии с закреплением ее в Конституции Украины. Политическая часть выполнена не была, что затем и стало для Владимира Путина одним из обоснований вторжения в Украину.



При этом трудно найти еще одно событие, которое вызывает сейчас столь одинаковую реакцию у украинских и российских властей, как Минские соглашения. И те и другие трактуют их как грандиозный обман со стороны противника.



Россия заявляет, что Киев сознательно отказывался выполнять политическую часть Минских соглашений, а вместо этого перевооружал армию, чтобы напасть на Донбасс, поэтому Москва больше ему не верит и ей не нужен Минск-3, и вообще следовало еще 10 лет назад вместо подписания минских соглашений начинать "специальную военную операцию".



В Украине говорят, что Россия навязала Киеву невыгодные и капитулянтские договоренности, 10 лет готовилась ко вторжению и напала, собравшись с силами, а потому Москве больше нет веры и Минск-3 не нужен.



Однако на самом деле Минские соглашения изначально не были прелюдией к войне. Они были шансом ее избежать.



Начнем с российского аргумента о том, что нужно было начинать "СВО" уже давно.



Все источники указывают на то, что в 2014 году Россия не начала полномасштабное вторжение в Украину не столько потому, что не хотела этого, сколько потому, что не могла.



Во-первых, ей за это угрожали бы примерно те же санкции, которые последовали в 2022 году и которые нельзя было даже сравнить по мощности с санкциями за аннексию Крыма или за гибридную войну на Донбассе. Российская экономика образца 2014 года эти санкции точно не выдержала бы и скорее всего обвалилась. Особенно с учетом того, что уже с осени началось падение цен на нефть.



Во-вторых, хотя украинская армия тогда была гораздо слабее, чем в 2022 году, но и российская не отличалась такой подготовкой, как 8 лет спустя. Некоторые представители "ДНР" в своих воспоминаниях о событиях тех лет указывали, что главными противниками полномасштабного вторжения тогда были российские военные: они указывали, что боеспособных войск у РФ недостаточно, чтобы захватить такую большую страну, как Украина. Быстрый успех России в Крыму весной 2014 года с чисто военно-технической точки зрения был обусловлен тем, что российские войска к тому времени уже присутствовали на полуострове и им не нужно было время на развертывание. Но на всей протяженности российско-украинской границы тогда вообще не было крупных воинских соединений РФ. Они начали разворачиваться лишь с 2015 года, и на их создание и обустройство у РФ ушло несколько лет.



Что касается начала войны на Донбассе в апреле 2014 года, то, как заявляли тогда российские источники, это была не согласованная с политическим руководством РФ авантюра, организованная людьми "православного олигарха" Константина Малофеева, втянувшая Россию в войну, к которой та была не готова. Собственно, начало активных боевых действий на Донбассе показало, что малой кровью, как в Крыму, дело уже не обойдется.

Поэтому уже с конца мая 2014 года основной линией РФ стал выход из конфликта на Донбассе через предоставление ему особого статуса по договоренности с Киевом. Этот проект активно прорабатывался уже в июне 2014 года. Однако президент Петр Порошенко после некоторых колебаний (он даже в июне объявил перемирие), все-таки выбрал военный путь решения вопроса и вышел из перемирия с 1 июля, начав наступление.

Дальнейший ход войны известен. В августе, после ввода на Донбасс ограниченного контингента российских войск (чего РФ официально не признавала), ВСУ потерпели поражение под Иловайском и под Луганском. И Порошенко был вынужден пойти на первые Минские соглашения. А затем, после очередного военного обострения на Донбассе в январе-феврале 2015 года, – на вторые Минские соглашения.



При этом осенью 2014 года в соцсетях россияне опубликовали интересные свидетельства военного РФ, который участвовал в боях на Донбассе. Он отмечал, что даже захват Мариуполя, не говоря уже о более глубоком продвижении, был бы сложной задачей для армии РФ, привел к большим жертвам и полной "демаскировке" участия российских войск. На что тогда, очевидно, руководство РФ идти не хотело по упомянутым выше мотивам.



Что касается вторых Минских соглашений, то Порошенко пошел на них не по военным причинам (несмотря на поражение ВСУ в битве за Дебальцево и Донецкий аэропорт, фронт тогда не рушился), а по экономическим: страны Запада, которые не хотели дальше обострять отношения с РФ, потребовали от Киева согласится на Минск-2 в качестве условия продолжения финансовой поддержки.



В целом Минские соглашения были довольно выгодны для РФ, так как выносили за скобки переговоров обсуждение вопроса Крыма, де-факто тем самым признавая его российский статус, а также позволяли ей, сохранив лицо через предоставление территориям "ЛДНР" особого статуса в составе Украины, выйти из конфликта на Донбассе, что открывало путь к снятию санкций с России.



Однако в итоге Минские соглашения в их политической части реализованы не были. В чем РФ обвиняет Украину: Киев-де и не хотел выполнять эти договоренности, усиливая свою армию, чтобы потом напасть на Донбасс.



Однако это не совсем так. Да, украинские власти не хотели выполнять политическую часть договоренностей, о чем они примерно с 2017 года начали говорить прямо. Но это не означало, что они готовились силой вернуть контроль над Донбассом. Никаких свидетельств этому нет. Военный сценарий если и рассматривался Киевом, то только при абсолютных гарантиях того, что Россия не вмешается (например, в случае начала каких-то внутренних потрясений в РФ). Но это точно не была ситуация февраля 2022 года, когда у границ Украины стояла 150-тысячная российская армия, а в "ЛДНР" объявили мобилизацию. Кроме того, согласно всем опросам в период с 2015-2021 годов, военный путь решения вопроса неподконтрольных территорий Донбасса поддерживали подавляющее меньшинство украинцев.



По каким причинам Киев не хотел выполнять политическую часть соглашений и реинтегрировать Донбасс с особым статусом?



Их можно разделить на тактические, обусловленные внутри- и внешнеполитической конъюнктурой, экономическими интересами, а также стратегические.



Тактические причины заключались в том, что украинские постмайданные власти восприняли неподконтрольную часть Донбасса как чужеродный элемент, интеграция в Украину которого в особом статусе несла огромные риски. При этом сохранение статус-кво сулило, по тогдашней логике Киева, большие выгоды. Во-первых, постоянное поддержание военного напряжения на Донбассе позволяло привлекать к этой проблеме внимание Запада и создавало препятствие для процесса нормализации его отношений с РФ, а также давало аргументы для продолжения финансовой поддержки Запада через МВФ и другие структуры. Во-вторых, ситуация "войны как бы нет, но война есть", установившаяся на Донбассе с 2015 по 2021 год, позволяла украинским властям извлекать как политические (поддержание в обществе напряженности из-за того, что страна находится в состоянии войны и у нее есть внешний враг, возможность стигматизировать пособниками врага всех, кто расшатаывет ситуацию внутри страны), так и экономические (освоение военных бюджетов) дивиденды. При этом крупномасштабных боевых действий с большими жертвами и с угрозой новых потерь территорий не было.



Но главная причина, по которой украинские власти при Порошенко и при Зеленском не хотели идти на выполнение политической части Минска заключалась в другом.

В Киеве не верили в то, что невыполнение Минских соглашений и сохранение неурегулированного конфликта на Донбассе приведет к началу Путиным полномасштабного вторжения в Украину. Верили в то, что Запад этого не допустит. А также полагали, что если Путин вдруг и решится напасть, то США и ЕС быстро найдут способы положить его на лопатки и принудить к капитуляции. Поэтому, по убеждению украинских властей, конфликт на Донбассе и дальше протекал бы в вялотекущем режиме, без перехода к интенсивным боевым действиям, а потом в какой-то перспективе РФ либо аннексировала бы неподконтрольные территории, либо ради восстановления отношений с Западом и снятия санкций просто отдала бы "ЛДНР" Украине без каких-либо особых условий.



Такая убежденность была основой, определявшей до 2022 года политику украинских властей в отношении Донбасса. Причем она была настолько сильной, что даже незадолго до вторжения на Банковой многие были убеждены, что все происходящее - это блеф Путина и в реальности дело ограничится лишь аннексией "ЛДНР", чего в Офисе президента ожидали даже с некоторым облегчением, так как это похоронило бы нелюбимые им Минские соглашения.

Теперь перейдем к аргументам Украины по поводу того, что выполнение политической части соглашений было бы капитуляцией. Они известны. Логистика Минских соглашений предусматривала проведение выборов в органы власти "отдельных районов" до передачи Украине контроля над границей. При таких вводных победили бы там однозначно пророссийские силы. Контроль над границей начали бы передавать только на следующий день после выборов, а закончили лишь после внесения в Конституцию Украины особого статуса Донбасса с получением "отдельными районами Донецкой и Луганской областей" очень широкой автономии. В том числе там легализовывали бы вооруженные формирования "ЛДНР" под видом "народной милиции".



Таким образом, по мнению противников Минских соглашений, реализация их политической части привела бы к появлению внутри Украины жестко ориентированного на Москву самоуправляемого анклава, при помощи которого Россия подрывала бы украинский суверенитет и блокировала европейский курс страны.



Однако такая точка зрения была не единственной в Украине. В украинской элите были и сторонники выполнения политической части. Их аргументы были следующими.

После интеграции неподконтрольных территорий в Украину, кого бы там ни избрали в органы власти, они так или иначе оказались бы в украинском правовом поле. Они заходили бы в украинскую политическую и экономическую жизнь, быстро осваивали украинские коррупционные схемы, благодаря чему жизнь для них в Украине стала бы намного привлекательней, чем под жестким контролем Кремля и ФСБ. Также западные партнеры быстро установили бы с ними свои связи, выделяли средства на реинтеграцию и восстановление Донбасса, с которых "руководители отдельных районов" системно начали бы кормиться - не говоря уже о влиянии и вложениях Рината Ахметова и прочих видных представителей "стародонецких" элит. Вскоре после посещения американского посольства в Киеве, а также Вашингтона, Брюсселя и Берлина руководители автономных районов Донбасса стали бы резко забывать номера московских кураторов. Конечно, от прав на самоуправление они не отказались бы, также как и от лозунгов в защиту русского языка, против НАТО и за дружбу с Россией, однако реальный контроль над ними со стороны Кремля и российских спецслужб оборвался бы быстро, так как с вольно-коррупционных украинских хлебов возвращаться в жесткую вертикаль московских кураторов никому не захотелось бы. При этом из РФ в 2015-2016 годах поступали сигналы, что там не препятствовали бы такому развитию событий, так как выполнение Минских соглашений в Москве воспринимали как способ выхода из конфликта на Донбассе с сохранением лица с последующим снятием санкций Западом. А что дальше будет с "отдельными районами", уже мало кого волновало.

Однако точка зрения сторонников выполнения политической части не стала преобладающей. При поддержке "партии войны" на Западе победила другая позиция, согласно которой Киеву нужно блокировать выполнение Минска-2, получая при этом внутриполитические и внешнеполитические дивиденды и препятствуя восстановлению отношений РФ и Запада.

Главным мотивом, повторимся, была убежденность украинских элит в том, что Путин не решится напасть на Украину и Запад этого не допустит.



Уже после начала полномасштабной войны некоторые бывшие представители украинской власти признавались "Стране": знай они о том, что Путин начнет вторжение, а Запад не сможет его остановить или уничтожить Россию санкциями, то они не тормозили бы, а наоборот, форсировали выполнение политической части Минска и реинтеграцию Донбасса с особым статусом.



Но произошло то, что произошло.



И теперь Минские соглашения 10-летней давности украинскими и российскими властями прокляты и забыты. А фразу "нам не нужен Минск-3" регулярно повторяют обе стороны. Особенно сторонники войны до победного конца, которые требуют воевать до полной капитуляции противника.



Однако такой вариант окончания войны не является единственным.

Вполне вероятно, ее придется завершать на основе некоего компромисса. Именно его сейчас и обсуждают по инициативе Дональда Трампа, который призывает к быстрому прекращению огня.



При этом обе стороны настаивают на своих условиях, апеллируя, опять же, к печальному "минскому" опыту. Украинские власти, убедившись в неправильности расчета на то, что Путин не посмеет напасть, требуют гарантий безопасности от Запада, подразумевающих его вступление в войну в случае нового вторжения, - в виде либо принятия в НАТО, либо размещения западных войск на украинской территории (и то и другое пока выглядит крайне маловероятным, в том числе и из-за жестко негативной позиции РФ). Россия настаивает не просто на перемирии, как было 10 лет назад в Минске, а на мирном договоре с юридической фиксацией всех соглашений, включая признание Украиной "новых границ", на изменениях во внутренней политике Украины (против всего этого категорически выступает Киев), а также на снятии санкций.

Удастся ли прийти к компромиссам по этим позициям, и если да, то к каким, пока неизвестно.



Однако главный вопрос в другом: даже если стороны достигнут компромисса и война завершится, как дальше будут строиться отношения между Украиной и Россией? Будут обе страны стремиться к мирному и невраждебному сосуществованию друг с другом либо поставят своей целью создание друг другу постоянных проблем в надежде на битву-реванш с последующей капитуляцией противника?



Во втором случае, какие бы ни заключались соглашения, с большой долей вероятности они разделят судьбу Минских, став лишь передышкой перед новой войной или даже серией войн. И многим сейчас кажется, что так и случится.



Шансы на то, что такого варианта удастся избежать, появятся, если будут сделаны выводы из опыта последних десяти лет. А особенно – из оказавшихся ошибочными расчетов обеих сторон накануне 2022 года. Киев убедился, что Запад не может воспрепятствовать нападению России и тем более не готов воевать за Украину с РФ. И страна уже почти три года находится в состоянии кровавой и разрушительной войны с грандиозными потерями. Москва убедилась, что война с Украиной не легкая прогулка, а большие жертвы и риски для будущего самой РФ.



Можно раз за разом, год за годом повторять этот опыт, который однажды для одной из сторон, а не исключено, что и для обеих, рискует оказаться летальным. А можно вместе поставить точку в войне, пойдя затем каждый своей дорогой, не мешая жить друг другу. Поставить точку, которая могла бы быть поставлена еще 10 лет назад.