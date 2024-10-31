Повторения сценария с Минскими договорённостями и заморозкой фронта не будет.

Об этом заявил постпред России в ООН Василий Небензя.

Также Небензя исключил вступление Украины в НАТО.

Все цели российской войны в Украине остаются в силе, добавил он.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Запад готов договариваться по Украине на "ничью".

Но глава МИД РФ Сергей Лавров ответил, что "вничью" был проект Стамбульского соглашения, который уже отвергнут.

Также президент Сербии Александар Вучич на днях говорил, что Путин "не остановится, пока не выполнит" все свои цели вторжения.

Мы анализировали в отдельном материале позиции Запада и Зеленского по поводу завершения войны. В частности, причины отказа Зеленского вести диалог об остановке войны по линии фронта называют разные. Например, опасения недовольства украинцев и нежелание заканчивать войну без получения четких гарантий безопасности в виде членства или хотя бы приглашения в НАТО.

Война в Украине идет уже 979-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 октября 2024 года в обновляемом онлайне.