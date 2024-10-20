Украинские военные "устали" и готовы к переговорам с Россией. Также появился "сдвиг" в риторике украинской власти, которая больше не требует возврата территорий.

Об этом пишет британская газета The Telegraph.

"Мы готовы к переговорам, но мы просто просим, ​​чтобы Запад настоял на наших интересах", - говорит лейтенант ВСУ Юлия Микитенко, командир взвода беспилотной разведки.

По её словам, шанс на победу в войне бы упущен в 2023 году.

"Наша мотивация, будем честны, намного ниже, чем была даже год назад. Так что да, у нас был отличный шанс закончить это к 2023 году, если бы мы получили все, о чем просили, а теперь это почти невозможно. Мы не восстановим те силы, которые были у нас в 2022 году, по крайней мере в течение 10 лет", - заявила Микитенко.

Издание пишет, что бывший главком Валерий Залужный "на этой неделе намекнул, что Украина может принять мирное соглашение, по которому она отдаст часть своей земли России".

На вопрос, может ли он представить себе победу без возвращения всех утраченных территорий, он сказал: "Я не упоминал территории. Я упомянул безопасность, защищенность и ощущение пребывания в собственном доме".

"Лично я, как Валерий Залужный, если бы я жил в своем доме и знал, что мой сосед забрал часть моего сада, я бы сказал, что нам нужно решить этот вопрос. Если не сейчас, то вашим сыновьям придется решать этот вопрос", - добавил посол Украины.

"Это тонкий, но глубокий сдвиг в официальной риторике, которая ранее настаивала на отсутствии мира, пока вся территория Украины не будет возвращена", - констатирует издание.

Некоторые западные чиновники говорят, что их цель сейчас - позволить Украине удержаться.

"Мы думаем о том, как мы можем поддержать [Зеленского] в получении того, что ему нужно для удержания Покровска и земли, которая там, в Курске", - сказал источник.

По его словам, Запад ждёт, что "напряжение в России начинает расти в 2025 году и в 2026 году". Газета указывает, что это толкает Киев к длительной войне на истощение. Но непонятно, сможет ли Украина продержаться долго в таком режиме. Учитывая, что на ряде участков фронта россияне неуклонно продвигаются вперёд.

Также РФ наращивает удары дронами и может вовлечь в войну войска Северной Кореи. Кроме того. Россию поддерживают Иран и Китай.

"Может ли Украина в одиночку одолеть этот альянс? Возможно, что и нет", - сказал Залужный на этой неделе (отметим, что Украина не воюет "в одиночку", поскольку её практически полностью снабжают крупнейшие страны НАТО - Ред.).

Если говорить о заморозке войны по линии фронта, то западные чиновники считают, что Путин в этом сейчас не заинтересован и хочет дождаться конца выборов в США.

"Мы видим доказательства того, что люди вокруг него обеспокоены ценой войны, и я полагаю, что Путин это осознает. Но на данный момент наша довольно уверенная оценка заключается в том, что его военные цели в Украине не изменились", — заявил чиновник.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан назвал "план победы" Зеленского устрашающим и призвал к мирным переговорам.

В свою очередь канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил готовность переговорить с Путиным.