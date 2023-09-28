Президент РФ Владимир Путин подписал закон об установлении 30 сентября "дня воссоединения" "Донецкой и Луганской народных республик", а также Запорожской и Херсонской областей с Россией.

Документ появился на официальном российском портале правовой информации.

Новая дата приурочена к подписанию 30 сентября 2022 года главой Кремля и "главами" "ДНР", "ЛНР", оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей "договоров" о включении новых территорий в состав РФ.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования, пишут российские СМИ.

Напомним, в прошлом году с 23 по 27 сентября в "ДНР" и "ЛНР", а также в захваченных регионах Запорожской и Херсонской областей прошли "референдумы" по вопросу вхождения в состав России. В РФ заявили, что подавляющее большинство их жителей высказались за "присоединение".

30 сентября 2022 года РФ объявила об аннексии захваченных территорий Украины. Ни одна страна в мире аннексию не признала.

4 октября Путин подписал законы о ратификации "договоров" о принятии "ДНР" и "ЛНР", а также оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.