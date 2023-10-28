За прошедшие сутки произошло 60 боевых столкновений. Всего РФ нанесла 8 ракетных и 15 авиационных ударов, совершила 61 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На Купянском и Лиманском направлениях враг наступательных действий не вел, продолжал перегруппировку войск.

На Бахмутском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение у Андреевки, где наши защитники отразили 5 атак противника. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области.

На Авдеевском направлении оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку. Безуспешными были наступательные действия противника в районах Степного, Авдеевки, Первомайского Донецкой области, где силами обороны были отражены 15 атак врага.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, отбито более 20 атак врага.

На Шахтерском направлении наши защитники отбили все атаки врага неподалеку от Водяного, Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение северо-западнее Вербового Запорожской области.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

На Херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще 4 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 8 артиллерийских средств, 2 склада боеприпасов, тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" и 3 средства противовоздушной обороны противника.

Война в Украине идет уже 612-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

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