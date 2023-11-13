Минобороны РФ заявляет, что принято решение перебросить войска в Херсонской области на "более выгодные позиции" к востоку от Днепра.

Речь идет о группировке "Днепр", новым командующим которой в конце октября был назначен командующий ВДВ и уроженец Донбасса Михаил Теплинский.

"Оценив сложившуюся ситуацию, командование группировки "Днепр" решило перебросить войска на более выгодные позиции к востоку от Днепра. После перегруппировки "Днепр" высвободит часть сил, которые будут задействованы для наступления на других направлениях", - заявили в минобороны РФ.

Напомним, что на левом берегу Херсонской области, по данным СМИ, украинские войска создали плацдарм в районе села Крынки.

"РИА Новости" сообщает, что минобороны РФ аннулировало новость о "перегруппировке" на левом берегу Днепра.

ТАСС тоже опровергает эту новость.

"Новость "Командование группировки "Днепр" приняло решение на перегруппировку войск на более выгодные позиции к востоку от Днепра" АННУЛИРУЕТСЯ как выпущенная ошибочно. Мы приносим извинения своим подписчикам и читателям", - сообщает ТАСС.

Позже в минобороны РФ прокомментировали появившуюся и вскоре опровергнутую новость в российских государственных СМИ о "перегруппировке" войск РФ в Херсонской области.

Говорят, это была "провокация": кто-то отправил СМИ "ложное сообщение" от имени пресс-центра минобороны России.

В конце октября спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что ВСУ добиваются "неплохих результатов" на левом берегу Херсонской области, однако освещению это пока не подлежит.