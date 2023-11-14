Российская группировка в Украине с начала вторжения увеличилась втрое - Ермак
Российская группировка в Украине с начала вторжения увеличилась втрое.
Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак западным советникам, находясь в Вашингтоне. Его слова передает сайт Офиса президента.
"Стороны обсудили ситуацию в поле боя. Как отметил руководитель Офиса президента, украинская армия отвоевала уже около 50% ранее оккупированных территорий, однако сегодня численность российской группировки в Украине втрое больше, чем в начале агрессии, поэтому наша страна нуждается в сохранении международной поддержки", - сказано в пресс-релизе.
Отметим, в сентябре представитель ГУР заявлял, что в Украине находятся более 420 тысяч российских военных, не считая спецподразделений и Росгвардии.
Война в Украине идет уже 629-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Поступает все больше информации о том, что россияне активизировались под Бахмутом. Под Авдеевкой продолжаются российские атаки из Красногоровки к северу от города. В Херсоне вчера снова был масштабный обстрел. Погибли три человека, пятнадцать ранены.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.