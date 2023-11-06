В ближайшее время Украина не сможет выйти на границы 1991 года из-за дефицита оружия.

Об этом заявил снайпер ВСУ с позывным "Дед" в интервью ТСН.

По его мнению, заморозка войны с "гарантиями реальной безопасности" для Украины может стать приемлемым вариантом, чтобы подготовиться к "решающей битве" с РФ в будущем.

"Лично я не буду против этого. И ряд парней, с кем я общался, они тоже не будут против этого. Но надо понимать: заморозить на каких условиях? Давайте вот тут поставим какой-то забор и разойдёмся? Во-первых, так не получится, уже замораживали на Донбассе. Второе: какие действительно реальные гарантии безопасности будут у Украины на ближайшее время, если мы заморозим этот конфликт? Какие реальные планы нашего правительства в первую очередь и западных партнёров для того, чтобы у нас наконец-то начал работать ВПК? Какие планы на доукомплектации армии, обучению армии и т.д.? Если это случится ради того, чтобы подготовиться к решающей битве, это один вопрос. Но хуже, если это случится для того, чтобы мы опять условно ушли в какой-то запой духовный, моральный, ничего абсолютно не делали и потом прогавили всё остальное", — заявил военный.

"Невозможно сейчас выйти с тем, что у нас есть, на границы 1991 года. Нравится это людям или не нравится. Мы положим ещё 200 тысяч наших бойцов и не выйдем на границы 1991 года. Потому что вопрос не в людях, а вооружениях, которых у нас нет. Россия работает, развивается, а что делаем мы полтора года? У нас до сих пор нет патронного завода", — сказал "Дед".

Ранее украинский эксперт раскритиковал формулу ведения войны до выхода на границы 1991 года.

Мы также сообщали, что у Владимира Зеленского исключили переговоры с Кремлём до выхода Украины на границы 1991 года.