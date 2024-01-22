Роман Гринкевич выступил в судебном заседании по избранию ему меры пресечения.

Подозрение в свой адрес Гриневич назвал странным.

"Обвинения касательно качества товаров, это смешно. Я вижу, что следователь и прокурор, наверное, не знают, как принимается товар в Министре обороны. Чтобы сдать единицу товара, предприятие утверждает рабочий образец. И все, что передается, передается четко по рабочему образцу. В этом процессе задействованы десятки людей. Также хочу добавить, что ни одного письма из Министерста обороны мы не получили, про то, что товар, который был поставлен нашей компанией, не соответствовал тому, что был прописан в договоре", - заявил Гринкевич.

Также Гринкевич прокомментировал свое задержание в Одессе и заявление со стороны правоохранителей, что он хотел покинуть территорию Украины.

"Я только позавчера из СМИ узнал, что нахожусь в розыске, никаких подозрений до этого я не получал. За последние две недели у меня было проведено два обыска, во время которых изъяли 4 телефона. Поэтому последние время я находился без телефона, я хотел закончить свои дела в Одессе и после этого поехать в Киев", - заявил Роман Гринкевич.

Он также добавил, что у него нет 500 миллионов гривен для внесения залога, если суд удовлетворит ходатайство прокуроров.

Ранее мы сообщали, что подозреваемый в коррупции Роман Гринкевич прибыл на заседание суда в кроссовках Louis Vuitton за $1600.