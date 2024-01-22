Печерский суд Киева избрал меру пресечения сыну львовского бизнесмена Роману Гринкевичу, которого подозревают в коррупции на поставках в армию.

Суд отправил Гринкевича под стражу до 17 марта с возможностью внесения залога в размере 500 миллионов гривен.

Ранее "Страна" сообщала, что Роман Гринкевич выступил в судебном заседании по избранию ему меры пресечения. Подозрение в свой адрес Гриневич назвал странным.

Также Гринкевич прокомментировал свое задержание в Одессе и заявление со стороны правоохранителей, что он хотел покинуть территорию Украины.

"Я только позавчера из СМИ узнал, что нахожусь в розыске, никаких подозрений до этого я не получал. За последние две недели у меня было проведено два обыска, во время которых изъяли 4 телефона. Поэтому последние время я находился без телефона, я хотел закончить свои дела в Одессе и после этого поехать в Киев", - заявил Роман Гринкевич.

Ранее мы сообщали, что подозреваемый в коррупции Роман Гринкевич прибыл на заседание суда в кроссовках Louis Vuitton за $1600.