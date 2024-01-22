Прокурор по делу Романа Гринкевича заявил, что в отношении всех лиц, кроме Игоря Гринкевича, которые уже получили подозрения по этому делу, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 500 миллионов гривен.

"На данный момент в данном уголовном деле есть пять подозреваемых, четырем из них избрали меру пресечения. Они находятся под стражей. В отношении Игоря Гринкевича мера пресечения не избиралась, так как он находится под стражей в другом уголовном деле и на данный момент в этом нет необходимости", - заявил прокурор Ярослав Гаврищук.

Он также добавил, что возможным фигурантам в данном уголовном деле, которые являются должностными лицами министерства обороны, о подозрении пока не сообщалось.

"Нам еще необходимо выполнить определенные следственные и процессуальные действия для получения объективного расследования. Мы понимаем общественный резонанс и просим дождаться окончания расследования", - заявил Гаврищук.

Прокурор также добавил, что на данный момент он не может утверждать, что Роман Гринкевич находился в Одессе для того, чтобы покинуть территорию Украины.

"Я точно могу сказать, что Гринкевич скрывался от следствия с 18 января. А если в ходе расследования будет установлено, что он пытался покинуть территорию Украины, мы обязательно об этом сообщим. Сейчас я не могу об этом говорить", - заявил Гаврищук.

Ранее мы сообщали, что подозреваемый в коррупции Роман Гринкевич прибыл на заседание суда в кроссовках Louis Vuitton за $1600.