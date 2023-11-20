Глава подкомитета по вопросам высшего образования, депутат фракции "Слуга народа" Юлия Гришина подтвердила, что Ирину Фарион окончательно уволили из Львовской политехники, несмотря на исчезновение сообщения об увольнении со страницы учебного заведения в соцсетях.

Об этом Гришина написала в своем телеграм-канале.

"Мне подтвердила это администрация университета. Исчезновение сообщения со страницы в соцсетях - просто технический момент. Увольнение произошло и его не отменят", - сообщила нардеп.

Гришина заявила, что слова Фарион о том, что с ней никто не обсудил ситуацию перед финальным решением – это "манипуляция".

"Руководство несколько раз звонило по телефону Ирине, чтобы обсудить с ней этот вопрос. Однако Фарион проигнорировала звонки и подала это так, будто ей даже не смогли сообщить лично", – написала нардеп.

Напомним, недавно после скандалов с высказываниями Фарион в адрес русскоязычных бойцов ВСУ Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в отношении экс-нардепа от "Свободы" сразу по четырем статьям Уголовного кодекса.

После этого Фарион уволили с должности профессора Национального университета "Львовская политехника". Экс-нардеп обвинила требовавших ее увольнения студентов "в работе на ФСБ".

Также Фарион заявила, что ее увольнения из Львовской политехники "хотел Путин". Кроме того, она раскритиковала министра образования Оксена Лисового за свое увольнение и назвала его "основным неучем и плагиатором страны".