Львовская политехника удалила сообщение об увольнении Ирины Фарион. На это обратили внимание журналисты.

Сообщение пропало с официальных ресурсов Национального университета 16 ноября - как раз в тот день, когда должно было прекратиться сотрудничество сторон.

Министр образования и науки Оксен Лисовой тоже отредактировал свое сообщение и удалил фото копии приказа об увольнении Фарион. Хотя само сообщение осталось.

В университете отказались комментировать эту информацию. Зато ее прокомментировала сама Фарион.

"Это я удалила Политехнику, руководство которой оскверняет историческую память выдающихся украинцев, которые здесь учились. Малые духом все ненавидели своих оппонентов. Объединяемся. Ответ будет. Не превратимся в никчем, приспособленцев и трусов. Это война в тылу", - заявила Фарион.

Тем временем две кафедры политехники публично выразили несогласие с решением об увольнении Фарион.

Ранее мы писали о том, что Нацсовет по ТВ внепланово проверит "5 канал" из-за скандального интервью с Ириной Фарион.

А также, что Фарион пообещала подать в суд на Львовскую политехнику за свое увольнение без подписи.