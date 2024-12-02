Сотрудники ТЦК и СП изучают расписания концертов популярных артистов, оценивая, куда могут прийти мужчины.

Об этом в интервью черкасскому порталу "18000" рассказал глава Черкасского объединенного городского ТЦК Олег Тимошенко.

Он подтвердил, что, например, на Тину Кароль военкомы не придут, потому что там вряд ли будут мужчины.

"Есть ли такое, что в ТЦК садятся, смотрят расписание концертов и такие: "На Тину Кароль мужчины не пойдут, потому и мы не пойдем"?" - спросила у военкома ведущая.

"Конечно, есть!" - ответил Тимошенко.

Также он сообщил, что ТЦК специально не ищут работников, хотя постоянно испытывают кадровый голод. При этом устроиться в территориальные центры комплектования может каждый, тем более если у него проблемы со здоровьем.

По заявлению Тимошенко, за последний месяц в его организацию взяли шесть человек, у которых выявили проблемы со здоровьем во время обследования ВВК. С ними провели беседу, посмотрели на квалификацию, узнали об опыте работы с людьми и предложили им работу.

"Нужно понять, что никто не рождается ТЦКашником. У нас никто не имеет династию работников ТЦК", - отметил Тимошенко.

На днях газета The Telegraph опубликовала интервью 28-летним военкомом, в котором он подробно рассказал о своей работе.

Между тем недавно от нардепов прошла волна заявлений о необходимости расформировать ТЦК за "нечеловеческое отношение" к украинцам.