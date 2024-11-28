Сотрудник одного из украинских военкоматов рассказал The Telegraph, что из-за нехватки людей они стали задерживать всех подряд, чтобы выполнять норму по мобилизации.

Мужчина говорит, что раньше они не останавливали мужчин, которые казались "явно слабыми личностями", но теперь делают это.

"Из-за нехватки персонала мы едва ли выбираем, кого останавливать - теперь проверке подвергаются практически все. Раньше мы разрешали людям идти домой и собирать вещи, но в последнее время они не возвращаются добровольно. Они прячутся и не появляются. Иногда нам приходится конфисковывать их телефоны в зависимости от ситуации", - говорит Артем (имя изменено).

Он рассказал, что люди оказывают им силовое сопротивление до последнего, сравнивая задержанных с "крысами".

"Иногда это похоже на то, как иметь дело с загнанной в угол крысой. Они продолжают сражаться даже находясь в машине. Те, кто сопротивляется, всегда угрожают отомстить нашим ребятам или их семьям", - говорит Артем.

28-летний мужчина говорит, что согласился на эту работу, потому что ему нравится "быть частью системы". Но когда он впервые начал работать в ТЦК, то "испытывал жалость и сострадание к своим жертвам".

"Я научился контролировать свои эмоции во время работы, и теперь для меня это просто работа. У меня всегда есть аргумент: либо они, либо я. Я считаю, что лучше работать на ТЦК, чем прятаться от него", - заявил Артем.

Напомним, нардеп Виктория Гриб заявила, что в ТЦК можно провести проверку и отправить воевать здоровых военных.

А нардеп Юрий Камельчук заявил, что ТЦК нужно расформировать за "нечеловеческое отношение" к украинцам.