Сотрудникам ТЦК надо дать право стрелять в людей.

Об этом заявил старший сержант 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады, командир минометного подразделения Андрей Соколов в интервью Ютуб-каналу "Твоє місто".

По его мнению, сейчас военкомы не имеют возможности выполнять планы по мобилизации, потому что они "беззащитные".

"Они не имеют права применять силу, они безоружные ходят, достают часто, на них нападения совершают. Они беззащитные в реальности. Им надо дать полномочия, надо дать возможность применять физическую силу к уклонисту. Стрелять надо дать право", - заявил Соколов.

Между тем сотрудники ТЦК уже стреляют по гражданским. Буквально 10 дней назад в сети появилось видео, как в Киевской области сотрудник ТЦК выстрелил на территории складов в мужчину, убегавшего от проверки документов. Причем военком стрелял ему в спину. При этом полиция утверждала, что стрелявший был не сотрудником ТЦК, а "добровольным помощником". В Минобороны же утверждали, что он работает в ТЦК.

А весной по соцсетям разошлось видео, на котором вооруженный мужчина в форме показывает, как будет расстреливать уклонистов, переплывающих Тису.