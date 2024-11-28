Посольство Дании в Украине предупреждает своих граждан о том, что местная полиция и сотрудники ТЦК могут применять к ним "грубую силу".

Видео с соответствующей памяткой опубликовал в ТикТоке датчанин.

Гражданин скандинавского государства сообщил, что памятку ему выдали в посольстве. Шестой пункт в ней гласит: "В случае попыток задержания вас представителями украинской полиции или военкомата и применения против вас грубой силы вы должны немедленно связаться с посольством Дании".

Видео обрывается на том, что мужчине кто-то запретил съемку на "частной территории".

Ранее в октябре мы рассказывали, как в Черновицкой области сотрудники ТЦК избили немецкого волонтера Матияса Прусака. На блокпосту в Атаках гражданин ФРГ, ехавший с украинскими коллегами, вступил в дискуссию с военкомами. А те брызнули ему газом из баллончика в глаза, избили и оставили лежать без сознания под фурой в наручниках.

Позже в ТЦК заявили, что иностранец начал препятствовать действиям полицейских и вообще вел себя агрессивно. Поэтому патрульные применили к нему слезоточивый газ, наручники и задержали его.