В США в собственном доме покончила с собой 36-летняя актриса порнофильмов, модель и танцовщица Кэгни Линн Картер. В марте ей должно было исполниться 37 лет.

Самоубийство произошло еще 15 февраля в городе Кайахога, Огайо, но известно стало только сейчас из записи о сборе средств на похороны женщины на платформе GoFundMe.

"Привет, нас зовут Рэйчел и Меган, и мы являемся владельцами двух фитнес-студий на северо-востоке Огайо: Ecole de Pole Cleveland и Ecole de Pole Akron. Мы собираем средства от имени Тины, матери Кэгни, на похороны Кэгни и все связанные с ними расходы", - сказано в записи.

Родные знаменитости заявляют, что оставшиеся средства пойдут на благотворительные цели, в частности, на помощь животным.

Следствие изучает детали суицида.

Картер начала работать в индустрии видео для взрослых в 2000-х годах. На ее счету более 600 порнофильмов и много наград в индустрии таких картин. В свободное от работы время женщина активно вела личный блог, занималась танцами и пением.

По словам друзей, несмотря на успехи, она страдала от одиночества и проблем с психическим здоровьем.

"Даже когда ей было тяжело, она приходила в студию танцев, всегда готовая учиться, вносить свой вклад, улучшать себя любым доступным ей способом. Какой бы одинокой она себя ни чувствовала, она продолжала прилагать усилия, чтобы выглядеть счастливой в глазах друзей и близких", — рассказала подруга актрисы.

Объявление о сборе средств на похороны актрисы на сайте GoFundMe

Летом мы рассказывали, что в России из-за одиночества и невостребованности покончил с собой актер сериала "Улицы разбитых фонарей".

А в 2020 году "Страна" сообщала, что актер из "Санта-Барбары" Питер Ликасси покончил с собой из-за депрессии.