В Харькове служащие ТЦК забрали в свой автомобиль мужчину вместе с женщиной.

Об этом пишут местные телеграм-каналы, публикуя видео инцидента.

На кадрах группа из девяти людей в военной форме силой заталкивают в микроавтобус мужчину и женщину.

Горожанка, снимавшая происходящее из квартиры, говорит, что это забрали её соседей.

Ранее ТЦК Львовщины поставил на воинский учёт женщину как мужчину, после чего она не может выехать за рубеж.

Также появилась информация, что ТЦК оштрафовал многодетную мать на 17 000 гривен за нарушение правил воинского учёта.

Война в Украине продолжается 1445-й день. Мы следим за последними новостями субботы, 7 февраля 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Главной темой пятницы стало покушение на первого замначальника ГРУ РФ Владимира Алексеева, после чего он тяжело ранен. В Одессе от взрыва автомобиля погиб сержант ГПСУ, кинолог Руслан Каламбердиев. Армия РФ захватили сёла Дегтярное в Харьковской области и Новомарково в Донецкой, также подвинувшись на Сумщине.

