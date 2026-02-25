Днепропетровский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки утверждает, что в Украине не существует бусификации, а это понятие внедрили россияне с пропагандистскими целями.

Пост на эту тему появился в Фейсбуке учреждения вчера.

"Бусификации" не существует: почему враждебные слова – это язык врага. "Бусификация", "тецекашники", "страна-концлагерь" - это не просто слова для обозначения определенных реально существующих явлений, субъектов или объектов. Это свидетельство глубокого заражения нашего информационного пространства", - сказано в публикации.

Между тем не далее как месяц назад президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами сказал, что поручил министру Михаилу Федорову "разобраться с вопросом бусификации". В комментариях к посту ТЦК пользователи вспоминают эти слова.

"Днепропетровский ТЦК, верховный главнокомандующий и министр обороны вам не указ? Так президент у нас распространяет ИПСО?"; "Как не существует, когда президент, верховный главнокомандующий, говорил о бусификации!" - пишут пользователи.

Правда, вчера Зеленский тоже обвинил россиян в искажении правды о мобилизационной кампании в Украине и скандалах с бусификацией.

"Безусловно, есть много вызовов с ТЦК, но также много дезинформации, много ИИ. РФ сделала это специально", - сказал президент.