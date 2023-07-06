В Одесской области три человека умерли и еще шестеро находятся в больнице из-за отравления водкой, приобретенной на разлив в магазине.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Одесской области.

По данным правоохранителей, инцидент произошел в селе Старостино Раздельнянского района.

Сообщается, что девять человек были доставлены в медицинское учреждение с алкогольным отравлением. Двое из них скончались после госпитализации. Смерть еще одного мужчины медики констатировали по месту его жительства.

В ходе расследования стало известно, что пострадавшие употребляли водку, приобретенную на разлив в одном из местных магазинов.

"Из домов потерпевших и магазина правоохранители изъяли бутылки с жидкостями прозрачного цвета неизвестного происхождения и другие вещи, представляющие интерес для следствия. Кроме этого, проведен неотложный обыск по месту жительства владельца магазина, в ходе которого также изъяты бутылки с жидкостями, содержащими запах спирта и их остатками", - говорится в сообщении.

В рамках уголовных производств назначены судебно-медицинские экспертизы, продолжается следствие.

Ранее мы писали, что в Одессе двойняшки отравились овощами с рынка и умерли, несмотря на усилия врача, найденного по объявлению.

Также недавно в Одесской области за сутки четыре женщины отравились рыбой, среди них беременная.