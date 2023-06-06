В России от отравления сидром скончались 18 человек. В Ульяновской области умерли 16 человек, в Самарской области - два человека. Еще десятки людей находятся в больницах.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на местные власти и правоохранителей.

Потерпевших доставляли в больницы в период с 3 по 5 июня. Им поставили диагноз "отравление неустановленным веществом". Несмотря на оказанную помощь, 18 человек скончались. По информации СМИ, погибшим было от 29 до 53 лет. За жизнь 16-летней девочки сейчас борются врачи.

Возможной причиной смерти медиа называют метанол, который мог оказаться в составе напитка вместо этанола.

Все пострадавшие покупали напиток марки "Мистер Сидр" в нескольких точках сетевого магазина "Территория пива". Поставлял напиток предприниматель из Самарской области. Следователи его уже задержали.

СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. По этой статье может грозить до десяти лет заключения.



Местные власти сообщили, что семьям погибших окажут поддержку в индивидуальном порядке. Также они уточнили, что симптомы отравления у некоторых пострадавших наступили только через сутки после употребления сидра, поэтому власти призвали всех выпивавших этот напиток обратиться к медикам.

Кроме того, власти попросили местных жителей не покупать алкогольные напитки, а уже купленные не употреблять.

Два года назад мы сообщали, что сразу 34 человека умерли после отравления суррогатным алкоголем в России.

Также мы рассказывали о случае в Мукачево Закарпатской области, где 13-летняя школьница попала в больницу в тяжелом состоянии в результате отравления алкоголем и кокаином.