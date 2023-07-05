За последние несколько дней в Днепропетровской области зарегистрировано несколько отравлений дикорастущими грибами. В одном из случаев 11-летний мальчик заказал через интернет-сеть мухоморы и серьезно ими отравился.

Об этом сообщает Госпродпотребслужба Днепропетровской области.

По данным службы, пострадавшего ребенка госпитализировали в состоянии средней тяжести в реанимационное отделение.

Еще один отравившийся - взрослый человек.

Женщина 61 года употребила в пищу лисички, собранные в лесополосе села Таромского Днепровского района. После обеда она почувствовала себя плохо, у нее появились рвота, головокружение и понос. За медицинской помощью женщина обратилась только на четвертые сутки после появления симптомов отравления, уже в тяжелом состоянии. Сейчас пострадавшая находится на лечении.

Ранее Чернобыльский заповедник предупредил об опасности сбора грибов и ягод в зоне отчуждения. В заповеднике предупредили, что, какие бы дары природы ни были на вид, собирать их на просторах зоны отчуждения нельзя, потому что выросли они в зоне радиоактивного загрязнения, а также на части лесных массивов, покрытых смертоносными минами и остатками боеприпасов.

Украинский Минздрав объяснял гражданам, что делать в случае отравления дикими грибами.