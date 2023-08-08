Суд отправил в тюрьму на четыре года директора Надворнянского лесного хозяйства, который в январе 2022 года сбил 9-летнего ребенка и скрылся с места ДТП, бросив его умирать.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Также виновника аварии на два года лишили права управлять транспортными средствами.

ДТП произошло в селе Лоево Ивано-Франковской области в январе 2022 года. Тогда девочка вместе с мамой и братом возвращались из магазина, передвигаясь по обочине. Руководитель лесхоза за рулем служебного авто на затяжном повороте нарушил правила дорожного движения, превысил безопасную скорость, выехал на обочину, где сбил девочку. Не предоставив помощи, чиновник сбежал, а девочка вскоре скончалась в больнице, сообщают в ведомстве.

Ранее мы писали, что суд арестовал водителя, сбившего нацгвардейцев на блокпосту в Киеве. Он совершил наезд на военных Нацгвардии, которые несли службу на блокпосту. В результате один военнослужащий скончался на месте, второго госпитализировали в тяжелом состоянии.

Также мы сообщали, что в Хмельницкой области в ДТП погибла семья из четырех человек.