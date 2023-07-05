В Полтавской области возле Пирятина микроавтобус, в котором ехали военные, попал в аварию. В результате ДТП есть погибший и пострадавшие.

Об этом рассказал спикер теруправления Госбюро расследований Александр Белка в комментарии "Суспільному".

Сообщается, что авария произошла вблизи города Пирятин утром 4 июля. Микроавтобус, в котором находились военные, уехал за пределы проезжей части и перевернулся.

Александр Белка сообщил, что в ДТП погиб один из пассажиров, а еще четверо – травмированы.

Директор Пирятинской больницы Александр Гаркавенко сообщил "Суспільному", что состояние пассажиров стабильное, средней тяжести, они в сознании.

ГБР, в свою очередь, начало досудебное расследование, виновнику ДТП грозит лишение свободы сроком до 5 лет.

Ранее мы писали, что в Виннице столкнулись автобус и грузовик - травмированы пятнадцать человек. Один человек находится в тяжелом состоянии.

Также мы сообщали, что в Черкасской области столкнулись микроавтобус Volkswagen и грузовик Renault, в результате чего 4 человека погибли и 6 получили травмы.