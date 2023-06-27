В Виннице автобус столкнулся с грузовиком, травмированы 15 человек
Во вторник, 27 июня, в Виннице столкнулись автобус и грузовик - травмированы пятнадцать человек. Один человек находится в тяжелом состоянии.
Об этом сообщает полиция.
По предварительной информации, 67-летний водитель пригородного автобуса "Богдан" врезался в грузовик ГАЗ, стоящий у правого края дороги.
Судя по фото, удар пришелся в правую сторону автобуса.
У водителей отобраны образцы крови для проведения токсикологической экспертизы.
Следствием возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). За такое правонарушение предусмотрено наказание до 3 лет ограничения свободы.
Напомним, в Черкасской области в ДТП погибли четыре человека и шесть получили травмы.
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Тем временем в Одессе произошло ДТП, в котором погибшим может быть местный зампрокурора.
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