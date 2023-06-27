Во вторник, 27 июня, в Виннице столкнулись автобус и грузовик - травмированы пятнадцать человек. Один человек находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает полиция.

По предварительной информации, 67-летний водитель пригородного автобуса "Богдан" врезался в грузовик ГАЗ, стоящий у правого края дороги.

Судя по фото, удар пришелся в правую сторону автобуса.

У водителей отобраны образцы крови для проведения токсикологической экспертизы.

Следствием возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). За такое правонарушение предусмотрено наказание до 3 лет ограничения свободы.

Напомним, в Черкасской области в ДТП погибли четыре человека и шесть получили травмы.

Также "Страна" писала, как в Кировоградской области пьяный правоохранитель устроил ДТП, в котором погибли три выпускницы.

Тем временем в Одессе произошло ДТП, в котором погибшим может быть местный зампрокурора.

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