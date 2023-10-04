Источники "Страны" в ВСУ опровергают информацию, которую ранее распространили ряд российских военных телеграм-каналов, что захваченный в плен в оккупированном Крыму украинский военный это офицер ВСУ Александр Лобас.

Источники говорят, что Лобас командует сейчас подразделением совсем на другом направлении.

О том, что попавший в плен украинский военный не Александр Лобас пишут и российские СМИ. По их данным он действительно рядовой Александр Любас, как он сам и заявлял. Уроженец Волынской области, ранее работал охранником.

Напомним, Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило о высадке десанта на территории Крыма.

В РФ сегодня также заявили о высадке десанта ВСУ в Крыму. Сообщили что группа следовала в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах, но по ним якобы нанесла удар военная авиация.

Позже представитель ГУР Андрей Юсов признал потери среди украинских бойцов при высадке десанта в оккупированном Крыму. Также он сообщил, что много погибших и раненых из личного состава захватчиков.