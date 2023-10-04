Источники в ВСУ опровергают информацию, что офицер Александр Лобас был захвачен в плен в Крыму
Источники "Страны" в ВСУ опровергают информацию, которую ранее распространили ряд российских военных телеграм-каналов, что захваченный в плен в оккупированном Крыму украинский военный это офицер ВСУ Александр Лобас.
Источники говорят, что Лобас командует сейчас подразделением совсем на другом направлении.
О том, что попавший в плен украинский военный не Александр Лобас пишут и российские СМИ. По их данным он действительно рядовой Александр Любас, как он сам и заявлял. Уроженец Волынской области, ранее работал охранником.
Напомним, Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило о высадке десанта на территории Крыма.
В РФ сегодня также заявили о высадке десанта ВСУ в Крыму. Сообщили что группа следовала в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах, но по ним якобы нанесла удар военная авиация.
Позже представитель ГУР Андрей Юсов признал потери среди украинских бойцов при высадке десанта в оккупированном Крыму. Также он сообщил, что много погибших и раненых из личного состава захватчиков.