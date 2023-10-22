Сегодня с утра российские военные паблики сообщают о контратаке украинских войск под Авдеевкой.

По их данным, удар наносится в сторону Песок - в тыл южному флангу "полукольца" российских войск вокруг Авдеевки.

Они предполагают, что цель ВСУ - этот южный фланг "срезать", чтоб снять угрозу окружения Авдеевки. Сейчас на данном участке продолжаются бои.

Украина наступления под Авдеевкой не подтверждала.

Появились кадры Авдеевки, которую штурмуют российские войска.

Напомним, вчера Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты пытаются окружить Авдеевку, ВСУ держат оборону и наносят врагу многочисленные потери.

Ранее мы сообщали, что россияне начали рыть тоннели в направлении Авдеевки. Таким образом ВС РФ пытаются подобраться поближе к украинским позициям.

Война в Украине идет уже 606-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

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