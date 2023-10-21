Россияне начали рыть тоннели в направлении Авдеевки. Таким образом ВС РФ пытаются подобраться поближе к украинским позициям.

Об этом сообщил представитель 110-й отдельной механизированной бригады, воюющий под Авдеевкой, Антон Коцуконь.

"То есть копают туннели поближе к нашим позициям, во-первых, с целью маскировки, а, во-вторых, чтобы где-то вынырнуть поближе к нашим позициям неожиданно", — рассказал Коцуконь.

Украинские разведчики зафиксировали использование россиянами роботизированных транспортных машин с дистанционным управлением.

Коцуконь отмечает, что для россиян очень важно окружить и взять Авдеевку. Они там сосредоточили огромные силы и средства — минимум три кадровые бригады, подкрепленные подразделениями "Шторм Z".

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