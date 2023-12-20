Европейский союз отправил Украине 150 миллионов евро на восстановление. Это грант на безвозвратной основе, который обещают направить на восстановление критически важных объектов.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

"Грантовое финансирование поможет обеспечить приоритетные меры по восстановлению критически важных объектов, пострадавших в результате вооруженной агрессии России, в частности транспортной инфраструктуры, коммунальных объектов и услуг, социальной инфраструктуры и жилых помещений", - отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Второй транш в размере 100 миллионов евро ожидается уже в первом квартале 2024 года. Средства будут направлены как на финансирование восстановления, так и на поддержку малых фермерских хозяйств и других представителей сельского хозяйства.

Напомним, ранее Украина получила одобренный накануне очередной транш от Международного валютного фонда (МВФ) по программе расширенного финансирования почти на 900 миллионов долларов. Деньги уже поступили на счет и пойдут в бюджет.

Также мы писали, что Украина получила от США грант в размере 1,15 млрд долларов на финансирование расходов государственного бюджета через целевой фонд Всемирного банка.