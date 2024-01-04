В Киеве нашли тела еще двух погибших после ракетного удара 29 декабря. Таким образом их общее количество составило 32 человека. Пострадали еще 30 человек.

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко в телеграм-канале.

"Криминалистами ГУ МВД во время осуществления экспертизы были обнаружены еще двое погибших. По состоянию на 07:00 04.01.24, на основании проведенных следственных действий, общее количество погибших от ракетного удара врага 29.12.23 составляет 32 человека, пострадавших 30", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне в больнице скончался один человек, ставший 30-й жертвой ракетного удара по столице Украины.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко говорил, что ракетная атака по столице 29 декабря стала самой массовой по количеству жертв среди гражданских.

Война в Украине идет уже 680-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 января 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера впервые за долгое время состоялся обмен пленными. Украина заявила, что вернула 230 пленных: 213 солдат, 11 офицеров, 6 гражданских. Россия заявила, что при посредничестве ОАЭ возвращено 248 российских военных из Украины.

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